Die Umsätze könnten 2018 12,23 Mrd. USD und 2019 12,20 Mrd. USD betragen. Das EBITDA könnte 2018 bei 799,10 Mio. USD und 2019 bei 737,26 Mio. USD liegen. Das EBIT werde für 2018 mit 481,20 Mio. USD und für 2019 mit 416,40 Mio. USD prognostiziert. Der Gewinn je Aktie käme gemäß der Schätzung 2018 auf 2,29 USD und 2019 auf 2,00 USD. Die Dividende könnte sich 2018 bei 0,64 USD und 2019 bei 0,67 USD befinden. Für das Jahr 2018 könnte ein Cashflow je Aktie von 5,48 USD und 2019 von 5,78 USD testiert werden. Das Nettovermögen je Aktie könnte 2018 bei 21,96 USD und 2019 bei 23,14 USD liegen. Die Nettoverschuldung von 964,50 Mio. USD 2018 könnte sich 2019 auf 941,50 Mio. USD leicht reduzieren.



Termine



Die Bed Bath & Beyond Inc. präsentiere am 27. Juni 2018 die Quartalszahlen für das erste Quartal.



Langfristige Chartanalyse der Bed Bath & Beyond Aktie



Die Aktie von Bed Bath & Beyond habe in den vergangenen fünf Jahren einen sauberen Abwärtstrend gezeigt. Lediglich von Mitte 2014 bis Anfang 2015 habe sich der Wert aus dem Kursbereich von 55,00 USD bis auf rund 80,00 USD entwickeln können. Von dort habe jedoch eine Abwärtsbewegung eingesetzt, die kürzlich ihren Tiefpunkt im Kursbereich von 16,00 USD gefunden habe - eine Abwärtsreise um rund 80 Prozent. Der Schlusskurs zum vergangenen Freitag habe im Kursbereich von rund 20,00 USD abgelesen werden können - eine leichte Erholung, jedoch lediglich an die letzten Bewegungstiefs heran.



Käufe dieser Aktie seien aus aktueller charttechnischer Sicht keine Option. Zu stark sei der Trendvorteil auf der Abwärtsseite, zu sauber die Trendbewegung. Neue Bewegungstiefs seien nicht auszuschließen und diese könnten sich durchaus mit dem Test der letzten Bewegungstiefs im Bereich 20,00 USD relativ schnell entwickeln. Sollte sich der Wert jedoch langsam weiter aufwärts bewegen können und den nachhaltigen Sprung über den 27,00-28,00-USD-Bereich schaffen, könnte dies gegebenenfalls für eine Trendwende sprechen und die Aufwärtsseite könnte eventuell erneut eine Rolle spielen. Eine situativ neue Analyse wäre jedoch anzuraten, so die Experten von LYNX Broker. (Analyse vom 25.06.2018)



Kurzprofil Bed Bath & Beyond Inc.:



Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, Nasdaq Ticker-Symbol: BBBY) ist ein US-Einzelhändler für Einrichtungsgegenstände und Haushaltswaren. Das Unternehmen verkauft Küchen- und Haushaltsartikel sowie Ausstattungen für Bäder, Schlaf- und Wohnzimmer. Der Filialist ist fast ausschließlich in Einkaufszentren oder in sogenannten Strip-Mall-Gewerbegebieten anzutreffen und hat kaum alleinstehende Filialen in Innenstädten. Das Unternehmen tritt neben Bed Bath & Beyond auch unter den Namen Christmas Tree Shops, Harmon, Harmon Face Values, That!, buybuy Baby, World Market oder Cost Plus auf. (25.06.2018/ac/a/n)



Das Unternehmen Bed Bath & Beyond sei ein Einzelhandelsunternehmen und betreibe insgesamt 1.552 Filialen. Davon würden 1.017 Filialen direkt zu Bed Bath & Beyond gehören, sie würden sich in 50 US-Bundesstaaten, Puerto Rico und Kanada befinden. Ferner würden insgesamt 276 Filialen der Marken World Market, Cost Plus World Market, Cost Plus sowie 119 Filialen der Marke buybuy BABY Stores, 83 Filialen mit den Namen Christmas Tree Shops oder Christmas Tree Shops and That und 57 weitere Shops mit den Bezeichnungen Harmon, Harmon Face Values und Face Values dazu gehören.Die jeweiligen Filialen seien überwiegend in Einkaufszentren (Malls) zu finden . Der Konzern betreibe somit nur wenige Filialen in Innenstädten . In den letzten Jahren habe sich die Anzahl der Filialen mit 50 neuen Standorten nur leicht erhöht. Der Konzern vertreibe Einrichtungsgegenstände und Haushaltswaren, dazu würden unter anderem Bad-, Haushalts- und Küchenartikel, Accessoires für Bäder-, Küchen-, Schlaf- und Wohnzimmer sowie Möbel gehören.Neben Privatkunden biete der Konzern das Gros seines Produktportfolios auch Unternehmenskunden, wie Hotelketten, Kreuzfahrtgesellschaften, Kliniken und anderen Industriekunden an. Obendrein würden nahezu alle denkbaren Produktlinien unter den jeweiligen Namen der Ketten auch online vertrieben, teilweise sogar in Deutschland. Die Bed Bath & Beyond Incorporated sei 1971 gegründet worden, werde von CEO Steven H. Temares geleitet und habe ihren Sitz in Union im US-Bundesstaat New Jersey.Details zur Bed Bath & Beyond AktieDie Wertpapiere von Bed Bath & Beyond könnten mit dem Symbol BBBY an der Heimatbörse NASDAQ gehandelt werden. Das Unternehmen habe am 12. Juni 1992 seinen Börsengang gefeiert. Mit dem Stichtag des 3. März 2018 seien 139,739 Mio. Aktien auf vollverwässerter Basis ausstehend. Die Wertpapiere würden unter anderem dem NASDAQ Composite angehören.Die Top-Five-Anteilseigner seien mit 10,72 Prozent Fidelity Management and Research Company, mit 8,19 Prozent die Vanguard Group, mit 6,06 Prozent Hotchkis & Wiley Capital Management, mit 5,30 Prozent Dimensional Fund Advisors und mit 5,18 Prozent BlackRock. Zudem werde die BlackRock Institutional Trust Company mit 3,68 Prozent geführt.In den letzten fünf Jahren habe das Wertpapier rund 71 Prozent an Wert verloren, während der NASDAQ Composite um satte 131 Prozent habe hinzugewinnen können. Die Aktien von Bed Bath & Beyond seien also ein deutlicher Underperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 2,83 Mrd. USD. Die Aktien hätten in den letzten 52 Wochen 34,48 USD im Hoch und 16,52 USD im Tief gekostet.Wer rund um den IPO-Termin 1.000 USD investiert habe, habe im Juni 1992 61 Aktien bekommen. Durch Aktiensplits und neue Aktien befänden sich heute 980 Aktien im Depot, die einen Wert von 20.010 USD aufweisen würden. Runde 1.900 Prozent Return - eine Wahnsinnsrendite. Die Berechnung beziehe sich auf einen Aktienkurs von 20,41 USD.Aktuelle AnalysenDie Analysten von Bank of America Merrill Lynch, Robert W. Baird, Barclays, BTIG, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Guggenheim, KeyCorp, Jefferies, JPMorgan Chase, Loop Capital, Morgan Stanley, Raymond James, Telsey Advisory Group, UBS, Wedbush und Wells Fargo hätten seit Jahresbeginn Analysen zur Aktie von BBBY angefertigt. Von den 18 Analysen würden sich in 14 Analysen Kurszielangaben finden. Das höchste Kursziel habe bei 23,00 USD (Loop Capital vom 11. April 2018) und das niedrigste Kursziel bei 16,00 USD (unter anderem von Wells Fargo vom 24. April 2018) gelegen. Das Durchschnittskursziel der 14 Analysen liege bei 18,50 USD. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 20,12 USD aus dem Handel an der NASDAQ gegangen.Fundamentaldaten 2017Bei Bed Bath & Beyond werde jeweils zum 28.Februar gemäß US-GAAP in US-Dollar (USD) bilanziert. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2017 habe bei 12,349 Mrd. USD, der Bruttoertrag bei 4,443 Mrd. USD und das Betriebsergebnis bei 761,321 Mio. USD gelegen. Der Jahresüberschuss sei mit 424,858 Mio. USD testiert worden. Das Ergebnis je Aktie habe auf vollverwässerter Basis bei 3,04 USD gelegen. Der Konzern habe eine Dividende in Höhe von 0,60 USD ausgeschüttet. Somit habe die Ausschüttungssumme bei 86,0 Mio. USD gelegen. Die Gesellschaft habe für 2017 liquide Mittel in Höhe von 346,14 Mio. USD ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten seien mit 4,152 Mrd. USD angegeben worden. Die Eigenkapitalquote sei mit 41,0 Prozent ausgewiesen worden. Das wirtschaftliche Eigenkapital habe bei 2,889 Mrd. USD und das gezeichnete Kapital bei 3,42 Mrd. USD gelegen. Die Bilanzsumme habe 7,041 Mrd. USD betragen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2017 65.000 Mitarbeiter beschäftigt.Bilanzprognosen für 2018 und 2019