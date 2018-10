Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

78,35 EUR +1,10% (25.10.2018, 17:16)



Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

78,60 EUR +4,80% (25.10.2018, 17:22)



ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. Mehr unter: bechtle.com (25.10.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bechtle: Der Trend zeigt weiter nach oben! AktienanalyseDer IT-Dienstleister Bechtle (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) reitet weiterhin auf der Digitalisierungswelle, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzplus von gut 17 Prozent auf rund 965 Mio. Euro sei der Überschuss des Tec- und MDAX-Unternehmens im zweiten Quartal um 21 Prozent auf 30,7 Mio. Euro gestiegen. Die Erwartungen der Analysten seien damit übertroffen worden. Doch damit nicht genug der guten Neuigkeiten. Nach den kräftigen Zuwächsen im zweiten Quartal habe Vorstandschef Thomas Olemotz die Latte für 2018 etwas höher gelegt: Umsatz und Ergebnis sollten in diesem Jahr prozentual zweistellig wachsen. Bislang habe Bechtle ein hohes einstelliges Wachstum angepeilt. Zudem habe der IT-Dienstleister in dieser Woche einen Großauftrag von der EU-Kommission erhalten.Fundamental zeigt der Trend also weiter nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 42/2018)Börsenplätze Bechtle-Aktie: