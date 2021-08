Börsenplätze Bechtle-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

174,60 EUR -0,57% (03.08.2021, 14:55)



Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

174,65 EUR -0,63% (03.08.2021, 15:04)



ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 80 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit 24 E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Gegründet 1983, beschäftigt der Konzern mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 12.000 Mitarbeiter. Seinen mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie dem Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2020 lag der Umsatz bei rund 5,82 Milliarden Euro. Mehr unter: bechtle.com. (03.08.2021/ac/a/d)





Neckarsulm (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Canada Pension Plan Investment Board senkt Netto-Leerverkaufsposition in Bechtle-Aktien kräftig:Die Finanzprofis des Hedgefonds Canada Pension Plan Investment Board lassen ihr Engagement in den Aktien des IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) die Offenlegungsschwelle unterschreiten.Der Hedgefonds Canada Pension Plan Investment Board mit Sitz in Toronto, Ontario, Kanada, hat am 02.08.2021 seine Netto-Short-Position in den Aktien der Bechtle AG von 0,50% auf 0,18% abgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Bechtle-Aktien:Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,18% der Bechtle-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.