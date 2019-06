Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Bechtle (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8)-Chef Thomas Olemotz tritt nach einem starken ersten Quartal auf die Euphoriebremse, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe."Das organische Wachstumstempo des ersten Quartals werden wir konjunkturbedingt im weiteren Jahresverlauf voraussichtlich nicht halten können", habe der Firmenlenker im Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt. "Wenn die Konjunktur erlahmt, spüren wir das früher oder später, auch wenn die IT-Konjunktur zuletzt relativ robust war." Für 2019 erwarte er ein organisches Wachstum "eher im einstelligen Bereich". Im Mai habe Bechtle für das erste Quartal ein organisches Wachstum von 15,3 Prozent gemeldet, 2018 habe es bei 15,8 Prozent gelegen. Auch in Punkto Profitabilität habe Olemotz die Erwartungen gedämpft: Das Ziel von fünf Prozent EBT-Marge werde 2020 wohl noch nicht erreicht, so Manager-Aussagen, die bei Anlegern überhaupt nicht gut angekommen seien.Die Bechtle-Aktie sei daraufhin zweistellig eingebrochen und notiere erstmals seit Wochen wieder unter der runden 100-Euro-Marke. Laut Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel eine klare Übertreibung. Die Anleger hätten das nachlassende Umsatzwachstum und das Nichterreichen der Prognose für das Vorsteuerergebnis 2020 als "Gewinnwarnung" interpretiert, so der Experte. Doch auf den zweiten Blick habe Olemotz nichts Neues gesagt, sondern bekräftigt, 2019 Umsatz und Ergebnis sehr deutlich zu steigern. Zudem seien die Analystenerwartungen für 2020 auch noch gar nicht von der ursprünglich in Aussicht gestellten Vorsteuermarge von fünf Prozent ausgegangen, sondern eher von viereinhalb Prozent. (ZertifikateJournal vom 19.06.2019)Börsenplätze Bechtle-Aktie: