Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

69,60 EUR +1,38% (19.12.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

69,10 EUR +0,14% (20.12.2018, 08:29)



ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. Mehr unter: bechtle.com. (20.12.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Auf der Käuferseite ist die Bechtle-Aktie (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) derzeit höchst interessant, wenn auch alles andere als risikofrei, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Immerhin werde diese seit dem mehrfachen Scheitern bei 90,10 EUR im September in einem mittelfristigen Abwärtstrend gehandelt, der zuletzt auch zu einem bärischen Kreuzen der gleitenden Durchschnitte geführt habe. In diesem Umfeld seien die Bullen seit Mitte November um eine Stabilisierung bemüht. Hier sei es am Dienstag zu einem Fehlausbruch auf ein neues Tief gekommen.AusblickBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bechtle-Aktie: