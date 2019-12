Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

123,80 EUR +0,16% (20.12.2019, 10:06)



Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

123,60 EUR -0,24% (20.12.2019, 10:22)



ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. Mehr unter: bechtle.com (20.12.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) unter die Lupe.Fantastisch! Mit diesem Wort lasse sich die Situation bei Bechtle exzellent beschreiben. Operativ mache CEO Thomas Olemotz einen glänzenden Job. Der Börsenwert habe die Kapitalisierung von 5 Mrd. Euro überschritten. Die Bechtle-Aktie notiere auf Rekordhoch. Alleine in den letzten zehn Jahren habe sich die Bechtle-Aktie mehr als verzehnfacht. Olemotz gebe gerne langfristige Visionen aus: So solle der Umsatz bis 2030 die Marke von 10 Mrd. Euro überschreiten. Unterstelle man eine EBT-Marge von 5%, würden in der Kasse sage und schreibe 500 Mio. Euro Gewinn vor dem Zugriff des Fiskus klingeln. Mit einem Salär von mehr als 3 Mio. Euro verdiene Olemotz bei Bechtle ordentlich. Allerdings müssten die Experten ihm zugestehen, dass er jeden einzelnen Cent auch verdient habe. Wer riesige Erfolge präsentiere, der solle als CEO auch viel Geld verdienen.Anleger sollten bei unserem Dauerfavoriten Bechtle investiert bleiben, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse von 20.12.2019)Börsenplätze Bechtle-Aktie: