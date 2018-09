Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. Mehr unter: bechtle.com. (19.09.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) unter die Lupe.Das Papier des Neckarsulmer Untenrehmens befinde sich im Aufwind. Mit Highflyern wie Wirecard und Nemetschek könne Bechlte im laufenden Jahr zwar nicht ganz mithalten. Die Aktie des IT-Dienstleisters rangiere aber immer noch unter den Top 10 im TecDAX.Es bleibe dabei: Bechtle gehöre zu den Gewinnern der Branchenkonsolidierung und dürfte in Zukunft weitere Marktanteile gewinnen - auch von Konkurrenten wie CANCOM. Gelinge es dem Bechtle-Vorstand dabei, die Effizienz des Konzerns zu verbessern, könnte die Bechtle-Aktie die laufende Konsolidierung sogar nach oben auflösen und Kurs auf die 100-Euro-Marke nehmen, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.09.2018)