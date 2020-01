Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. Mehr unter: bechtle.com (10.01.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bechtle: Auf Jahressicht einer der besten MDAX-Werte - AktienanalyseDie Aktionäre von Bechtle (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) haben allen Grund zur Freude: Die Aktie hat sich in den vergangenen zwölf Monaten beinahe im Wert verdoppelt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Bechtle-Aktie gehöre damit zu den stärksten MDAX-Werten in diesem Zeitraum. Der Grund liege auf der Hand: Der IT-Dienstleister befinde sich ungeachtet der allgemeinen Konjunktureintrübung weiter auf profitablem Wachstumskurs. So sei der Umsatz von Januar bis September 2019 um 27,2 Prozent auf knapp 3,8 Mrd. Euro und das operative Ergebnis (EBIT) sogar um 28,3 Prozent auf 161,7 Mio. Euro nach oben geschnellt. Vor diesem Hintergrund sei das Unternehmen bis zuletzt davon ausgegangen, dass 2019 ein Rekordjahr werde. Umsatz und Gewinn sollten demnach zweistellig zulegen.Ob die Bechtle-Aktie allerdings noch viel Luft nach oben habe, darüber würden Experten zweifeln. Die meisten sähen inzwischen das Ende der Fahnenstange erreicht. Selbst der optimistischste Analyst traue der Bechtle-Aktie nur noch einen Mini-Anstieg auf 129 Euro zu (aktuell: 128,85 Euro). Das allein ist zwar noch kein Grund zur Besorgnis, klar ist aber: Mit den Kursen sind die Erwartungen gestiegen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 01/2020)