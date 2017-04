Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit 66 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit Handelsgesellschaften in 14 Ländern europaweit zu den führenden IT-E-Commerce-Anbietern. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäf-tigt derzeit über 7.100 Mitarbeiter. Seinen mehr als 75.000 Kunden aus Industrie und Handel, Öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist seit 2000 an der Börse notiert und seit 2004 im Technologieindex TecDAX gelistet. 2014 lag der Umsatz bei rund 2,6 Milliarden Euro. Mehr unter: bechtle.com. (06.04.2017/ac/a/t)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von Analyst Thomas Becker von der Commerzbank:Thomas Becker, Analyst der Commerzbank, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) von 90 auf 105 Euro.Das neue Kursziel für das Papier des Neckarsulmer TecDAX-Unternehmens spiegele seine nach oben revidierten Prognosen und die gestiegene Branchenbewertung wider, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Mit dem anstehenden Schritt ins Cloud-Geschäft könne Bechtle das Umsatzwachstum auf einem hohen Niveau halten. Dies sei aber im Aktienkurs bereits angemessen eingepreist.Thomas Becker, Analyst der Commerzbank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die Bechtle-Aktie bestätigt und das Kursziel von 90 auf 105 Euro angehoben. (Analyse vom 06.04.2017)Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:100,30 EUR -0,55% (06.04.2017, 11:02)