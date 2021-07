Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 80 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit 24 E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Gegründet 1983, beschäftigt der Konzern mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 12.000 Mitarbeiter. Seinen mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie dem Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2020 lag der Umsatz bei rund 5,82 Milliarden Euro. Mehr unter: bechtle.com (02.07.2021/ac/a/t)



Die Bechtle-Aktie (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) markierte am 1. Dezember 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 190,70 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit diesem Hoch befinde sich die Aktie in einer Korrekturbewegung. Dabei sei sie am 11. Mai auf ein Tief bei 147,50 EUR zurückgefallen. Seitdem laufe der Wert seitwärts. Diese Bewegung könne als potenzieller Doppelboden angesehen werden. Damit könnte die Korrekturbewegung seit Dezember enden. Allerdings sei diese Formation noch nicht vollendet. Dafür müsste die Aktie über die Nackenlinie bei 159,90 EUR ausbrechen.Gelinge der Bechtle-Aktie ein Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über 159,90 EUR, dann bestünde die Chance auf eine Rally. Das erste Ziel läge bei 173,34 EUR. Später könnte die Aktie sogar an ihr Allzeithoch ansteigen. Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter 147,50 EUR kommen, wäre der Bodenbildungsversuch gescheitert. In diesem Fall wäre mit einem Test des langfristigen Aufwärtstrends, der heute bei 116,52 EUR verlaufe, zu rechnen. (Analyse vom 02.07.2021)