Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (07.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Schnelleres Wachstum und höhere Ausschüttungen: Mit diesen Versprechen wolle der Chemiekonzern bei seinen Aktionären nach den starken Kursverlusten der vergangenen Monate punkten. Bayer habe sich anspruchsvolle Wachstums- und Renditeziele bis zum Jahr 2022 gesetzt.Der DAX-Titel könne hiervon bislang allerdings nicht profitieren - im Gegenteil. In den zurückliegenden Tagen habe die Bayer-Aktie erneut nachgegeben und befinde sich gerade dabei, den Jahrestiefstand bei 60,95 Euro zu testen. Die Aktionäre seien mittlerweile vorsichtiger geworden - hätten sie in den vergangenen Monaten doch massive Kursverluste einstecken müssen. Seit Bekanntgabe der Übernahme von Monsanto im September 2016 habe der Pharmatitel rund ein Drittel seines Wertes verloren. Und rutsche die Aktie auch unter die erwähnte Unterstützung, dürfte erneut Druck aufkommen. Außerdem seien die Probleme des Konzerns auch nach den jüngsten Ankündigungen in keinster Weise vom Tisch.DER AKTIONÄR rate deshalb ganz klar weiter dazu, bei der Bayer-Aktie außen vor zu bleiben. (Analyse vom 07.12.2018)Börsenplätze Bayer-Aktie: