Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

56,06 EUR -1,34% (16.09.2020, 16:01)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

56,07 EUR -1,82% (16.09.2020, 16:15)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (16.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Leverkusener Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bayer baue sein Portfolio mit Krebsmedikamenten aus. Hierfür sichere sich das Unternehmen eine exklusive, globale Lizenz vom Unternehmen Systems Oncology für deren Wirkstoffkandidaten Erso. Erso befinde sich derzeit in der präklinischen Entwicklung zur Behandlung von metastasiertem Östrogenrezeptor-positiven Brustkrebs.Bayer werde für die weltweite Entwicklung und Vermarktung zuständig sein, heiße es in der Pressemitteilung der Leverkusener. Systems Oncology erhalte eine Vorauszahlung von 25 Millionen US-Dollar. Zudem seien Meilensteinzahlungen von bis zu 345 Millionen Dollar vereinbart worden. Dazu kämen Lizenzgebühren für künftige Umsätze.Das Marktpotenzial von Erso sei groß: Mit über zwei Millionen Neuerkrankungen weltweit im Jahr 2018 sei Brustkrebs den Angaben zufolge der häufigste Tumortyp bei Frauen und der zweithäufigste Tumortyp insgesamt. Rund 70 Prozent der Erkrankten würden dabei den Typ aufweisen, den Erso adressiere. Derzeit liege die Überlebenschance bei lediglich 20 Prozent. Zusätzliche Behandlungsoptionen über etablierte antihormonale Behandlungsansätze hinaus würden dringend benötigt, sage Bayer.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: