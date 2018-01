Weniger erfreulich seien die Kursbewegungen bei zwei der britischen Einzelhändler ausgefallen. Tesco-Papiere (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF) hätten 4,5% verloren, Marks and Spencer-Aktien (ISIN: GB0031274896, WKN: 534418, Ticker-Symbol: MA6) rund 7%, nachdem sich die Anleger vor allem vom Weihnachtsgeschäft enttäuscht gezeigt haben dürften.



Deutlich zulegen können hätten gestern die Aktien von Delta Air Lines Inc. (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) (+4,8%). Das Unternehmen habe seinen Gewinnausblick für 2018 nach oben genommen.



In den USA würden heute mit J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) und Wells Fargo & Co. (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) noch zwei der größten US-Banken ihre Zahlen zum vierten Geschäftsquartal veröffentlichen. (12.01.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktien (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) konnten gestern anfängliche Kursverluste vollständig wettmachen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das sei durchaus bemerkenswert, habe doch Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein sehr bedeutendes Aktienpaket von Covestro-Aktien am Markt platziert. Bayer habe somit seinen Anteil von 24,6% auf 14,2% reduziert. Durch den höheren Streubesitz seien nun die Chancen für eine DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Aufnahme von Covestro weiter gestiegen. Im Gegenzug könnte ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) aus dem Index genommen werden.