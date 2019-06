Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (04.06.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) von 62 Euro auf 58 Euro.Der Leverkusener Konzern komme nicht zur Ruhe: geheime Kritiker-Listen von Monsanto; drei Glyphosat-Urteile zugunsten der Kläger, in denen Bayer zu sehr hohen Schadenersatzzahlungen verurteilt worden sei; wachsender Druck, die hohe Zahl noch anhängiger Glyphosat-Klagen durch Vergleiche beizulegen, die mit Blick auf die bisher gefällten Urteile sehr teuer werden könnten; Rechtsstreit um eine Chemikalie, die vor 40 Jahren in den USA verboten worden sei; massiver Vertrauensverlust von Investoren in die Unternehmensführung. Immer mehr dränge sich der Eindruck auf, die mit der Monsanto-Übernahme verbundenen rechtlichen und Reputationsrisiken seien unterschätzt worden. Ungeachtet der guten operativen Entwicklung und der Erfolge bei Portfolioveränderungen sehen Strauß für den Kurs des DAX-Titels erst wieder nachhaltiges Aufwärtspotenzial, wenn sich abzeichne, dass die aus den zahlreichen Klagen resultierenden, möglichen finanziellen Belastungen beherrschbar seien.Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, bewertet die Bayer-Aktie zunächst mit dem Rating "halten". (Analyse vom 04.06.2019)