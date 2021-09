Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

46,53 EUR -1,92% (08.09.2021, 16:14)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

46,62 EUR -1,62% (08.08.2021, 15:59)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (08.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bei dem Papier des deutschen Agrarchemie- und Pharmakonzerns spitze sich die Situation gerade wieder zu. Nachdem es um die Bayer-Aktie in den letzten vier Wochen ruhig geworden sei, notiere sie nun unter einer wichtigen Unterstützung. Werde das Verkaufssignal final ausgelöst, würden weitere Rücksetzer drohen.Bayer habe Anfang August bei seinen Quartalszahlen in puncto Profitabilität schwer enttäuscht. Nach dem darauffolgenden Abverkauf habe sich die Bayer-Aktie dann nur in einer Seitwärtsrange bewegt, die auf der Unterseite bei 47,57 Euro und auf der Oberseite bei 48,30 Euro begrenzt gewesen sei.Seit rund vier Wochen sei der Wert innerhalb dieser schmalen Range geschwankt. Am heutigen Mittwoch sei der Kurs allerdings unter die Range bei 47,57 Euro gerutscht. Schließe das Papier heute unter dieser Marke, werde ein starkes Verkaufssignal ausgelöst. Aus charttechnischer Sicht müssten sich Anleger dann auf weitere kurzfristige Rücksetzer einstellen. Die nächste Unterstützung warte dann am 2021er-Tief bei 46,04 Euro. Darunter fungiere das Corona-Tief bei 44,85 Euro als Auffangnetz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: