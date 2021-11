Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (19.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer und der Softwarekonzern Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747) würden ihre Kräfte bündeln. Mit einer strategischen Partnerschaft möchten beide Giganten die Digitalisierung der Wertschöpfungskette für Lebensmittel voranbringen. Das gehe aus einer Bayer-Mitteilung vom Mittwoch hervor.Der DAX-Konzern bringe in die Partnerschaft seine Agrar-Expertise sowie die Plattform für digitale Landwirtschaft in die Zusammenarbeit ein. Microsoft Azure solle dabei die Grundlage für neue digitale Lösungen in der Landwirtschaft und angrenzenden Branchen bilden, heiße es."Wir benötigen in den Wertschöpfungsketten für Lebensmittel und Textilfasern dringend mehr Innovation", so Bayer-Vorstand und Leiter der Division Crop Science, Liam Condon. "Wir stehen einer anhaltenden globalen Pandemie, instabilen Lieferketten und der fortschreitenden Klimakrise gegenüber. Es reicht nicht aus, den Status quo zu erhalten. Daher kommt diese Partnerschaft genau zur richtigen Zeit. Wir brauchen Zusammenarbeit, eine gemeinsame Vision und entschlossenes Handeln. Bayer und Microsoft werden aktiv, um positive Veränderungen zu bewirken."Anleger sollten die Bayer-Aktie meiden, auch das Chartbild sieht derzeit wenig einladend aus, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: