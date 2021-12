Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.In der Pharma-Division von Bayer sei der Blutverdünner Xarelto (Rivaroxaban) das mit Abstand umsatzstärkste Produkt im Portfolio. Das wichtige Arzneimittel dürfe fortan in zwei weiteren Indikationen in den USA verabreicht werden - die US-Gesundheitsbehörde FDA habe dafür entsprechend grünes Licht erteilt.Der oral verfügbare Gerinnungshemmer Xarelto könne fortan zur Behandlung von venösen Thromboembolien (VTE) sowie als Prophylaxe von deren Rezidiven bei pädiatrischen Patienten unter 18 Jahren nach mindestens fünf Tagen initialer parenteraler Antikoagulationstherapie zum Einsatz kommen, habe Bayer im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt gegeben.Des Weiteren habe die FDA den Einsatz des Medikaments zur Thromboseprophylaxe nach der Fontan-Operation bei Patienten ab zwei Jahren mit angeborener Herzerkrankung genehmigt, so die Leverkusener.Mit den neuen Indikationen könne Bayer noch mehr Patienten adressieren. Analysten würden schätzen, dass der DAX-Konzern im Jahr 2021 4,69 Mrd. Euro allein mit Xarelto einnehmen werde. Kommendes Jahr sollten es 4,93 Mrd. Euro sein. Doch der Auslauf der Patente rücke näher. Bayer versuche die Lücke mit neuen Produkten zu schließen, wie zum Beispiel mit dem Nierenmedikament Kerendia (Finerenone).Anleger sollten die Bayer-Aktie daher unverändert meiden, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link