Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmagiganten Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer dürfe sein Krebsmedikament Darolutamid nun auch in Japan verkaufen. Das japanische Gesundheitsministerium habe die Behandlung von Patienten mit nicht metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom (nmCRPC) genehmigt, habe Bayer mitgeteilt. Doch der Anlegerfokus richte sich weiter in die USA.Darolutamid sei bereits in den USA und in Brasilien unter dem Markennamen Nubeqa zugelassen. Analyst Wimal Kapadia von Bernstein Research habe schon vor gut einem Jahr nach einer Vorstellung von Studienergebnissen insbesondere die relativ gute Verträglichkeit des Mittels hervorgehoben. Gerade das könnte im harten Konkurrenzkampf gegen bereits etablierte Medikamente von Vorteil sein, habe der Experte erklärt.Die Zulassung von Darolutamid in Japan sei ganz klar positiv zu werten, die Auswirkung auf den Aktienkurs halte sich allerdings in Grenzen. Anleger dürften eher den Fokus auf die weiteren Entwicklung in der Causa Glyphosat richten. Nach Angaben des Mediators Ken Feinberg gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg sei die Anzahl der Klagen inzwischen auf 75.000 bis 85.000 oder sogar noch mehr angestiegen. Dem habe Bayer jedoch in einer Stellungnahme widersprochen."Der Aktionär" habe bei Tobias Gottschalt, Analyst bei Independent Research, diesbezüglich nachgehakt. "Im Falle der 75.000 Klagen schätze ich die Vergleichssumme auf rund 17 Milliarden Euro", erkläre Gottschalt. Die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass es innerhalb eines Monats zu einem Vergleich komme, beziffere Gottschalt auf "um die 50 Prozent"."Der Aktionär" sieht immer noch kein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis und rät unverändert von Langfrist-Positionen ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 23.01.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link