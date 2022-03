Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (09.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.In einem freundlichen Gesamtmarkt könne der DAX-Titel auf der Handelsplattform Xetra zur Stunde rund fünf Prozent an Wert gewinnen. Neben der breiten Erholung an den Börsen würden auch eine Kaufempfehlung sowie gute Neuigkeiten zum Prostatakrebs-Mittel Nubeqa für Kauflust unter den Marktteilnehmern sorgen.Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) habe die Bayer-Aktie von "neutral" auf "buy" heraufgestuft und das Kursziel von 59 auf 75 Euro erhöht. Analyst Sachin Jain sehe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nun deutliches Kurspotenzial.Kurstreiber könnten weitere Fortschritte bei klinischen Studien zu einem neuartigen Blut-Gerinnungshemmer sein, der zum Nachfolger für das Milliarden-Euro-Medikament Xarelto werden könnte. Und auch beim Thema US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten könnte es bald besser aussehen - je nachdem, wie es mit dem Fall weitergehe, den Bayer gern vom obersten US-Gericht verhandeln lassen würde.Neben den positiven Äußerungen vom amerikanischen Kreditinstitut würden auch Neuigkeiten von Unternehmensseite frische Impulse liefern. Bayer habe für das Prostatakrebs-Medikament Nubeqa (Darolutamid) die Zulassung in einer weiteren Indikation in den USA und der EU beantragt. Bayer stütze sich demnach auf positive Ergebnisse der Phase-3-Studie ARASENS.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät die Bayer-Aktie unverändert zu meiden. (Analyse vom 09.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link