Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (26.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Mit dem Vakzin von CureVac könnte schon bald ein weiterer mRNA-Impfstoff gegen Corona zur Verfügung stehen. Ein wichtiger Partner des Tübinger Biotech-Unternehmens in Sachen Produktion sei dabei auch Bayer. Zu Jahresbeginn hätten Bayer und CureVac eine Allianz geschmiedet. Anfang Februar hätten die Leverkusener zudem bekanntgegeben, in die mRNA-Impfstoffproduktion einzusteigen und die Tübinger dabei zu unterstützen.In einer aktuellen Analystenstudie hebe die DZ BANK die Zusammenarbeit hervor. Sie habe ihre Kaufempfehlung für die Bayer-Aktie mit einem fairen Wert von 68 Euro je Aktie bekräftigt. Bayer sei ein wichtiger Partner von CureVac bei der Zulassung und bei der Produktion des Covid-19-Impfstoffs, habe Analyst Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Bis zum endgültigen Abschluss der Vergleichsverhandlungen über Glyphosat-Klagen werde auf Bayer allerdings ein hoher Bewertungsabschlag lasten, der sich mittelfristig komplett abbauen sollte.Die Zusammenarbeit mit CureVac sei ganz klar positiv zu werten. Allerdings würden die US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten, die immer noch nicht gänzlich vom Tisch seien, die jüngsten Deals und die zuletzt erfreuliche operative Entwicklung überschatten. Mittel- bis langfristig ausgerichtete Anleger sollten die Bayer-Aktie aufgrund der Causa Glyphosat weiterhin meiden, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und plant in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang weitere Positionen einzugehen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CureVac.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link