Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

64,83 EUR +2,95% (09.08.2019, 12:34)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (09.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Bayer-Aktie lege den dritten Tag in Folge zu, gewinne heute an der DAX-Spitze erneut knapp 5%. Wichtige Widerstände - weggesprengt. Ausschlaggebend für den neuen Mut der Anleger: Eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg. Ihr zufolge stehe ein Vergleich in den Streitfällen um das glyphosathaltige Pflanzenvernichtungsmittel Roundup bevor. Es gebe aber auch Fragezeichen.Der heutige Kursanstieg basiere auf einer Agenturmeldung. Sie sei bisher weder bestätigt noch dementiert worden, stehe allerdings konträr zu den Äußerungen der Gesellschaft in den vergangenen Tagen. Als sicher könne gelten: Bestätige sich die Meldung von Bloomberg, dann dürfte der Anstieg keine Momentaufnahme bleiben. Die Klagen in der Causa hätten bis zuletzt wie ein Damoklesschwert auf der Aktie gelastet. Ein Vergleich würde das Thema vom Tisch nehmen und den Weg dafür ebnen, den Fokus wieder auf das operative Geschäft zu lenken. Entpuppe sich die Nachricht indes als Ente und dauere der Vergleichsprozess wie vom "Aktionär" auf Grundlage der Äußerungen des Leverkusener Konzerns erwartet noch länger an, könnte die Enttäuschung darüber den Aktienkurs schnell wieder zurückkommen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:65,10 EUR +4,41% (09.08.2019, 12:49)