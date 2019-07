Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (15.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bayer müsse im Rahmen der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA einen weiteren kleinen Dämpfer verkraften. Die Leverkusener bekämen in einem bedeutenden Rechtsstreit um die Gesundheitsrisiken des Unkrautvernichters keine Chance, das Verfahren neu aufzurollen. Kläger Edwin Hardeman habe genug Belege dafür geliefert, dass das Mittel Roundup seinen Krebs hervorgerufen habe, habe der zuständige Richter Vince Chhabria am Wochenende verkündet.Bayer sei zu Schadenersatzzahlungen an Hardeman in Höhe von gut 80 Millionen Dollar verdonnert worden. Allerdings habe Chhabria bereits zu erkennen gegeben, dass die Forderung möglicherweise falsch berechnet worden sei. Am Montag sei eine zweite Entscheidung von Chhabria zu erwarten.Der Fall Hardeman sei für Bayer von enormer Bedeutung. Denn dabei handle es sich um einen "Bellwether Case" (eine Art Musterfall in einem Masseverfahren im US-Recht).Bayer versuche die Glyphosat-Problematik mit einem Maßnahmenpaket in den Griff zu bekommen. Dazu gehöre auch die Bestellung von Ken Feinberg als Mediator, der einen Vergleich in die Wege leiten könnte. Darüber hinaus habe der unbequeme Hedegfonds Elliott Management unter der Leitung von Paul Singer eine milliardenschwere Beteiligung am DAX-Konzern offen gelegt. Diese beiden Nachrichten hätten die Bayer-Aktie kurzzeitig über die Marke von 60 Euro gehievt. Das dadurch aufgerissene Gap könnte in den kommenden Tagen geschlossen werden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link