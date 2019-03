Börsenplätze Bayer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

55,88 EUR -0,80% (28.03.2019, 10:40)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

55,67 EUR -2,01% (28.03.2019, 10:55)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (28.03.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) von EUR 72,00 auf EUR 56,00.Im zweiten US-Glyphosatprozess gegen die Bayer-Tochter Monsanto, der vor einem Geschworenengericht in San Francisco verhandelt worden sei, habe die Jury zunächst festgestellt, dass der jahrelange Gebrauch des von Monsanto stammenden Unkrautvernichters Glyphosat maßgeblichen Einfluss auf die Krebserkrankung des Klägers gehabt habe. Nun sei Bayer in einem zweiten Schritt zur Zahlung von USD 80 Mio. Schadenersatz verurteilt worden. Der DAX-Konzern habe sich enttäuscht über das Urteil der Jury gezeigt und wolle dagegen Rechtsmittel einlegen.Im Rechtsstreit um den Blutverdünner Xarelto hätten Bayer und das Partnerunternehmen Janssen Pharmaceuticals einen Vergleich geschlossen, der alle rund 25.000 in den USA anhängigen Klagen erfasse und die Zahlung eines Betrags von USD 775 Mio. vorsehe. Der Vergleichsbetrag werde von beiden Unternehmen je zur Hälfte getragen, und Bayer rechne damit, dass der auf das Leverkusener Unternehmen entfallende Betrag teilweise durch die Produkthaftpflichtversicherung abgedeckt werde.Zumindest ein Rechtsstreit scheine mit dem im Zusammenhang mit Xarelto geschlossenen Vergleich nun beigelegt. Hingegen habe Bayer im zweiten US-Glyphosatprozess einen schweren Rückschlag erlitten. Die in dem zweistufigen Verfahren festgelegte Schadenersatzhöhe bewege sich in der Größenordnung des bereits im ersten Fall verhängten Strafmaßes. Bedenklich für Bayer sei vor allem, dass das Gericht wie bereits im ersten Verfahren davon ausgehe, dass Glyphosat ein maßgeblicher Faktor bei der Krebserkrankung des Klägers gewesen sei. Dies widerspreche der Auffassung der Leverkusener, die sich aber trotz einer Vielzahl entsprechender Studien und Beschlüsse von Zulassungsbehörden damit vor Gericht nicht hätten durchsetzen können. Von besonderer Bedeutung sei der jüngste Fall aufgrund seines möglicherweise richtungsweisenden Charakters für zahlreiche andere anhängige Verfahren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Bayer AG": Keine vorhanden.