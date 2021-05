Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (19.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Im US-Verfahren um angebliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup bleibe Bayer vor einer wichtigen Gerichtsanhörung unter Druck. Bereits vor dem Termin am Mittwoch habe Richter Vince Chhabria seine Skepsis gegenüber einem Vergleichsentwurf zum Umgang mit künftigen Glyphosat-Klagen in den USA deutlich gemacht. Der Kompromiss sei Teil einer Einigung mit Klägern, die Bayer zwar insgesamt über elf Milliarden Dollar kosten, aber endlich einen Schlussstrich unter das rechtliche Glyphosat-Debakel ziehen würde.Diese Lösung sei eigentlich bereits im Juni vergangenen Jahres vereinbart worden. Doch Chhabria müsse ihr zustimmen und er zweifelte die Rechtmäßigkeit der geplanten Handhabung künftiger Klagen an. Die Streitparteien hätten dieses wichtige Puzzlestück des großen Vergleichspakets überarbeiten und dem Richter erneut zur Freigabe vorlegen müssen. Bei der Anhörung solle nun zunächst der größere Rahmen des neuen Deals zwischen Bayer und den Klägern abgesteckt werden. Chhabria habe die Vereinbarung bereits als sehr kompliziert bezeichnet.Die Rechtskonflikte um Glyphosat habe sich der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern mit der milliardenschweren Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto 2018 aufgehalst. Bayer hoffe, dass Chhabria schnell grünes Licht für den Vergleich gebe, um die rechtliche Glyphosat-Großbaustelle in den USA schließen zu können. Beim Gericht des Bundesrichters in San Francisco seien zahlreiche landesweite Verfahren gebündelt. Deshalb habe die Entscheidung große Tragweite.Doch aus Gerichtsunterlagen vom Dienstag gehe hervor, dass Chhabria auch die neue Lösung sehr kritisch hinterfrage. Der Richter zweifle weiter, ob der Deal im Sinne der Kläger sei. Besonders Bayers Plan, ein unabhängiges Wissenschaftsgremium zum Umgang mit künftigen Glyphosat-Klagen einzurichten, sorge bei dem Richter weiter für Skepsis. Chhabria habe erneut die Frage aufgeworfen, warum dies im Interesse der Kläger sein sollte. Alle bisherigen Glyphosat-Prozesse in den USA seien - ohne ein solches Gremium - zu ihren Gunsten ausgegangen.Die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten seien weiterhin ein enormer Belastungsfaktor für die Bayer-Aktie. Trotz der zuletzt guten operativen Entwicklung im ersten Quartal und dem für Trader interessanten Chartbild rät Michel Doepke von "Der Aktionär" unverändert von einem mittel- bis langfristigen Einstieg bei dem DAX-Wert ab. Die Causa Glyphosat sei hierbei der ausschlaggebende Punkt. (Analyse vom 19.05.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link