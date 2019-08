Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (19.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Aussicht auf einen Vergleich zur Beilegung der mittlerweile über 18.400 Glyphosat-Klagen in den USA habe der Bayer-Aktie zuletzt kräftigen Rückenwind beschert. Auch unter den Analysten kehre der Optimismus zurück. So habe vor Kurzem die Bank of America/Merrill Lynch das Kursziel für die Bayer-Aktie um 15 Euro auf 85 Euro angehoben. Auch Barclays sehe das Papier auf diesem Niveau fair bewertet.Eine bezahlbare Lösung, um die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten aus dem Weg zu räumen, könnte der Bayer-Aktie zur endgültigen Trendwende verhelfen. Die Höhe der Kosten bleibe jedoch aktuell ein unkalkulierbares Risiko. Charttechnisch stünden die Ampeln derzeit auf grün. Für Trader interessant, Anleger mit Weitblick sollten allerdings weiter mit Vorsicht agieren, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2019)(MIt Material von dpa-AFX)Börsenplätze Bayer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:66,21 EUR +2,24% (19.08.2019, 12:29)