Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

47,57 EUR +0,05% (28.09.2021, 12:59)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

47,60 EUR +0,64% (28.09.2021, 12:44)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (28.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Das DAX-Unternehmen habe weiterhin an vielen Fronten zu kämpfen. Der Aktie von Bayer falle dementsprechend eine nachhaltige charttechnische Erholung schwer. In den vergangenen Handelstagen hätten allerdings einige mutige Käufer die Chance für einen Einstieg genutzt. Sei das jetzt möglicherweise die Trendwende?Der Bayer-Konzern habe weiterhin viele operative Baustellen und besonders die Rechtsstreitigkeiten rund um den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat würden kein Ende nehmen. So sei es nicht verwunderlich, dass die Aktie mit einer negativen Jahresperformance von drei Prozent für die Anleger eine Enttäuschung sei. Am 20. September habe der Titel sogar ein neues Jahrestief bei 44,47 Euro markiert.Positiv sei, dass es an dieser Marke einige Tage zuvor bereits einen Tiefpunkt gegeben habe und sich nun eine Unterstützungszone gebildet habe. Grund genug, für einige Schnäppchen-Jäger bei der Aktie zuzugreifen. In der Folge habe sich der Preis pro Anteilsschein um rund sieben Prozent verteuert und notiere nun kurz vor dem GD50 bei 47,76 Euro.Auch wenn momentan einige mutige Käufer bei den Bayer-Papieren zugreifen, überwiegen dennoch weiterhin die Risiken, so Tim Temp von "Der Aktionär". Anleger sollten daher aktuell einen Bogen um die Aktie machen und sich von den scheinbar günstigen Notierungen nicht zu einem Kauf hinreißen lassen. (Analyse vom 28.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: