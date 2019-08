ISIN Bayer-Aktie:

Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (22.08.2019/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bayer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) charttechnisch unter die Lupe.Die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen würden die Analysten für einen äußerst vielversprechenden Handelsansatz halten, der sich aktuell an dem deutschen Standardwert lehrbuchmäßig verdeutlichen lasse. Schließlich liege auf Tagesbasis inzwischen eine abgeschlossene inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vor - definiert durch die Tiefs bei 54,48/52,02/55,40 EUR. Nachdruck würden der unteren Umkehr vor allem zwei Aspekte verleihen: Zum einen werde die Bodenbildung durch sehr hohe Umsätze bestätigt, zum anderen sei damit die Rückeroberung der Schlüsselzone bei rund 60 EUR gelungen. Aus der Höhe der beschriebenen S-K-SFormation ergebe sich ein kalkulatorisches Kursziel von rund 72 EUR, welches recht gut mit dem bisherigen Jahreshoch von Anfang März bei 73,17 EUR harmoniere. Dieses Level markiere dann auch den Auftakt zu einer großen Abwärtskurslücke vom Oktober vergangenen Jahres, die sich bis 76,52 EUR erstrecke. Als Absicherungen auf der Unterseite würden sich entweder die 200-Tage-Linie (akt. bei 62,15 EUR) oder aber die vorgestern ausführlich beschriebene Bastion bei rund 60 EUR anbieten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 22.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:67,86 EUR +1,16% (22.08.2019, 10:17)Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:67,58 EUR +0,52% (22.08.2019, 10:01)