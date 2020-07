Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

64,48 EUR +1,05% (13.07.2020, 13:06)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol:

BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-

Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das

Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender

Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt.

Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und

Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit

seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz

von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die

Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen

sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (13.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalysedie Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN:BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Leverkusener Konzern habe mit seinem Medikamentenkandidaten Finerenon einenStudienerfolg erzielt. Die abschließende klinische Studie (Phase-III) Fidelio-DKD zurBeurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit des Mittels im Vergleich zu einem Placebojeweils zusätzlich zur Standardtherapie habe bei chronisch Nierenkranken mit Typ-2-Diabetes den primären Endpunkt erreicht, habe Bayer bereits letzte Woche am Donnerstagmitgeteilt. Analysten würden nach dem Erfolg positiv gestimmt bleiben.Der Studienerfolg werde jedoch weiter von den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USAüberschattet. US-Richter Vince Chhabria habe zuletzt im Vergleichsprozess für mächtigWirbel gesorgt. Bayer habe daraufhin einen Teil des angestrebten Vergleichszurückgezogen. Die Bayer-Aktie bleibe eine Halteposition mit einem Stopp bei 56 Euro, soMichel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse.(Analyse vom 13.07.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU href="https://www.deraktionaer.de/artikel/pharma-biotech/bayer-ein-neuer-blockbuster-

20203851.html" target="_blank">unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:64,31 EUR +0,96% (13.07.2020, 12:51)