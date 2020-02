Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

74,54 EUR +1,66% (04.02.2020, 11:40)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

74,63 EUR +1,12% (04.02.2020, 11:55)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (04.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chemie- und Pharmagiganten Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Bayer würden sich derzeit die Ereignisse in der Causa Glyphosat überschlagen. Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" unter Berufung auf das gewöhnlich gut informierte Analysehaus Susquehanna berichte, sei der vor rund einer Woche verschobene Prozess in St. Louis gegen die Bayer-Tochter Monsanto zum Unkrautvernichter Glyphosat womöglich abgesagt worden.Ein Händler habe dies als positives Signal mit Blick auf die Vergleichsverhandlungen zwischen Bayer und den vielen tausend Glyphosat-Klägern in den USA gewertet. Bereits zum Wochenstart sei bekannt geworden, dass ein weiterer wichtiger Prozess gegen die Leverkusener wegen angeblicher Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter in Kalifornien verschoben worden sei. Die Streitparteien hätten sich auf eine Vertagung der Gerichtsverhandlung geeinigt, um mehr Zeit für Vergleichsgespräche zu gewinnen, habe es geheißen. Außerdem habe Bayer zuletzt erneut Rückendeckung für Glyphosat von der US-Umweltbehörde EPA bekommen.Das Investmenthaus Bryan Garnier habe Bayer nach einer positiven Beurteilung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat durch die US-Umweltbehörde EPA von "sell" auf "neutral" hochgestuft und ein Kursziel von 67 Euro angegeben. Der neue EPA-Report sowie gestiegene Chancen auf außergerichtliche Einigungen bei den Glyphosat-Klagen hätten seine Einschätzung der Bayer-Aktie verbessert, habe Analyst Jean-Jaques Le Fur in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Der Experte habe seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Pharma- und Agrarchemiekonzern für 2020 und 2021 erhöht.Mit Material von dpa-AFX.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: