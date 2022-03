Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (01.03.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer habe heute seinen jüngsten Quartalsbericht zum Q4 2021 vorgelegt. Konzernübergreifend habe man einen Umsatz von EUR 11,12 Mrd. (Konsens: EUR 10,58 Mrd.) erwirtschaftet, was im Vergleich zum Vorjahresquartal einem währungs- und portfoliobereinigtem (wpb) Plus von 8% entspreche. Das EBITDA vor Sondereinflüssen habe bei EUR 2,4 Mrd. stagniert und sei somit leicht unter dem allgemeinen Konsens von EUR 2,47 Mrd. angesiedelt gewesen. Positiv habe das bereinigte Ergebnis je Aktie aus dem fortzuführendem Geschäft hervorgestochen, welches mit EUR 1,26 deutlich über den Erwartungen der Analysten von im Schnitt EUR 0,99 angesiedelt gewesen sei.Im Bereich des Agrargeschäfts (Crop Science) habe sich der Umsatz des Leverkusener Konzerns wpb um 8,8% auf EUR 4,69 Mrd. verbessert. Das Wachstum sei durch eine weiterhin anhaltend hohe Nachfrage nach Mais und Sojabohnen getrieben worden, welche zu einer Zunahme an Aufwendungen für hochwertige Pflanzenschutzmittel geführt habe. Stützend hätten auch die höheren Preise für agrochemische Produkte, speziell für nicht selektive Herbizide gewirkt. Laut Management spiegele der Preisanstieg die hohe Kosteninflation und Lieferengpässe wider.Die Pharma-Sparte (wpb Umsatzwachstum von 7,6% auf EUR 4,95 Mrd.) des Unternehmens habe von Lockerungen der Einschränkungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und damit einhergehenden Nachholeffekten profitiert. Der Umsatz des Augenmedikaments Eylea habe wpb um 13,7% zugelegt. Der orale Gerinnungshemmer und Umsatztreiber Xarelto habe wpb um 1,2% zugelegt.Bei Consumer Health (rezeptfreie Gesundheitsprodukte) habe sich der Umsatz wpb um 8,6% auf EUR 1,41 Mrd. verbessert, was vor allem einer erhöhten Nachfrage an Nahrungsergänzungsmitteln geschuldet gewesen sei. Speziell in Asien/Pazifik und Lateinamerika habe dies zu einem wpb Umsatzwachstum von 10,5% bzw. 19,5% geführt.Die letzte Empfehlung für die Bayer-Aktie lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. Ebenso befinde sich Bayer auf der "Top Picks"-Liste der RBI. (Analyse vom 01.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.