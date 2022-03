Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

55,92 EUR +1,53% (14.03.2022, 14:18)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

55,82 EUR +0,81% (14.03.2022, 14:04)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (14.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) nach wie vor zu kaufen.Der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer habe im vierten Quartal 2021 in allen Divisionen eine starke Wachstumsdynamik gezeigt und Analystenschätzungen mehrheitlich entsprochen, wenn nicht sogar übertroffen. Speziell beim bereinigten Gewinn je Aktie habe man die Erwartungen deutlich hinter sich gelassen.Der Glyphosat-Rechtskomplex stelle das Unternehmen weiterhin vor gewaltige Herausforderungen und belaste den Aktienkurs enorm. Mehrere vom Management neu gesetzte Maßnahmen würden unterstützend wirken, doch das Ergebnis der wichtigsten dieser, der beantragten Überprüfung des Rechtskomplexes durch den US Supreme Court, bleibe abzuwarten. Allerdings sähen die Analysten der RBI sämtliche aus diesem Rechtskomplex resultierenden preisdrückenden Effekte bereits weitestgehend eingepreist.Der Konzern weise ein minimales direktes Exposure zu Russland und der Ukraine auf und auch ein Worst-Case-Szenario von frühzeitig abgebrochenen Studien sollte die R&D-Pipline nicht beeinträchtigen. Allerdings würden die Analysten der RBI aufgrund des Ukraine-Krieges mit einer erhöhten Risikoprämie für Aktien in den kommenden Monaten sowie einer überproportionalen Belastung für den europäischen Aktienmarkt rechnen. Nichtsdestotrotz sollte die Bayer-Aktie aufgrund der defensiven Eigenschaften des Pharma- und Biotechnologie-Sektors von größeren Abverkäufen verschont bleiben.Das nach wie vor äußerst schlechte Sentiment, die sehr attraktive Bewertung und das aktuelle Kursniveau würden nach Ansicht der Analysten der RBI einen äußerst interessanten Einstiegszeitpunkt bieten. Bayer weise weiterhin deutliche Abschläge (rund 40% auf Basis KGV, EV/EBIT und EV/Sales für 2022e) zu seiner Peer Group auf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.