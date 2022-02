XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (10.02.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bayer: Stabilisierung zeichnet sich ab - AktienanalyseWährend der DAX noch Anfang des Jahres einen neuen Rekordstand erklimmen konnte und trotz der jüngsten Börsenturbulenzen nur fünf Prozent darunter notiert, hat Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) schon lange kein Allzeit-Hoch mehr gesehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Fast sieben Jahre sei es her, dass die Aktie des Pharma- und Chemie-Riesen bei 146,45 Euro ihre noch immer gültige Bestmarke aufgestellt habe. Von da an sei bergab gegangen, zeitweise um mehr als 70 Prozent - nachdem sich die Übernahme des seit jeher miserabel beleumundeten Saatgut- und Herbizid-Herstellers Monsanto als Fass ohne Boden erwiesen habe.Inzwischen zeichne sich bei Kursen um 50 Euro jedoch eine Stabilisierung ab. Positiv würden dabei Berichte wirken, wonach die Glyphosat-Prozesse in den USA im Laufe des Jahres final erledigt sein sollten. Der Vergleich könnte zwar noch ein paar Milliarden teurer werden als bisher kalkuliert. Aber nach einem solchen "Ende mit Schrecken" wäre dann wieder der Blick auf die fundamentale Realität frei: Ein technologisch führendes Agrochemie-Geschäft und eine zumindest leidlich erfolgreiche Pharma-Sparte - die eigentlich nichts miteinander zu tun hätten und für sich genommen wohl eine deutlich bessere Bewertung erreichen könnten als das 9er KGV, zu dem die Bayer-Aktie derzeit handle.Doch bis eine (von CEO Baumann und Aufsichtsratschef Winkeljohann bislang energisch zurückgewiesene) Aufspaltung umgesetzt wird oder die zweifelsohne vorhandenen Werte anderweitig gehoben werden, dürfte noch viel Wasser den Rhein bei Leverkusen hinabfließen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 05/2022)