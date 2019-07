Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (24.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Bayer-Aktie sei am Mittwoch gegen den Markttrend mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Der Grund: Sorgen um weitere Milliarden-Risiken in der Bayer-Bilanz infolge der Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto. Der negative Newsflow finde so im Vorfeld der Bekanntgabe der Quartalszahlen am 30. Juli seine Fortsetzung.Die Nachrichtenagentur Bloomberg schreibe, der sich "ausweitende rechtliche Alptraum über den Unkrautvernichter Roundup" sei nicht die einzige potenzielle Multi-Milliarden-Dollar-Risiko, dem sich der Leverkusener Konzern seit der Übernahme von Monsanto im vergangenen Jahr ausgesetzt sähe. Bloomberg ziele in seinem Bericht auf Probleme aus der Vergangenheit ab, die Bayer jetzt einholen würden. Während Tausende von Schadenersatzklagen im Zusammenhang mit Roundup für Schlagzeilen sorgen und die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen würden, sei Bayer auch zum Ziel von Klagen US-Bundesstaaten und -Städte geworden, die versuchen würden, giftige PCBs zu reinigen. Die weit verbreitete feuerfeste chemische Verbindung sei in den USA vor vier Jahrzehnten verboten worden, nachdem sich herausgestellt habe, dass sie ein erhebliches Krebsrisiko berge. Ob und inwieweit Monsanto respektive Bayer heute dafür zur Verantwortung gezogen werden könnten, werde nun immer häufiger von Gerichten beantwortet.Die PCB-Risiken würden sich derzeit ebenso schwer einschätzen wie die Risiken in Zusammenhang mit dem Unkrautvernichtungsmittel Roundup lassen. Dass die Übernahme von Monsanto aber ein Risiko gewesen sei, werde mit fast jedem Tag offensichtlicher. Auch wenn DGB-Chef und Bayer-Aufsichtsrat Reiner Hoffmann zuletzt wie schon viele seiner Kollegen vor ihm dem amtieren Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann den Rücken gestärkt habe - die Lage werde gefühlt von Tag zu Tag kritischer. Selbst Erfolgsmeldungen wie z.B. der Verkauf der Fußpflege-Marke Dr. Scholl's würden in dieser Gemengelage schon nach kurzer Zeit verpuffen.