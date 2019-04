Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (27.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer-Chef Werner Baumann sei von seinen Aktionären auf der Hauptversammlung nicht entlastet worden, 55,5% des anwesenden Grundkapitals in Bonn hätten dagegen gestimmt. Trotz der Schlappe stelle sich der Aufsichtsratsvorsitzende Werner Wenning hinter den Konzernchef, der selbst einen Denkzettel von den Aktionären verpasst bekommen habe. Wenning hätten die Aktionäre mit nur gut 66% entlastet. Die Abstimmungsergebnisse würden ganz klar zeigen: Das Vertrauen zwischen Vorstand respektive Aufsichtsrat und den Aktionären sei nicht mehr vorhanden.Für Bayer sei es nun enorm wichtig, das verlorengegangene Vertrauen durch die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten zurückzugewinnen und die Risiken einzudämmen. Die Abstimmungsergebnisse würden den enormen Vertrauensverlust untermauern. Sonst werde es schwierig, einen charttechnischen Turnaround zu vollziehen. Daher bleibe "Der Aktionär" vorerst weiter bei seiner Einschätzung: Long-Positionen meiden, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.04.2019)(Mit Material von dpa-AFX)