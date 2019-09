Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

67,73 EUR +1,51% (04.09.2019, 15:43)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

67,66 EUR +1,90% (04.09.2019, 15:28)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (04.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Bundesregierung wolle die Anwendung von Glyphosat in Deutschland zum Stichtag 31. Dezember 2023 verbieten. Dann laufe auch die Genehmigung in der EU inklusive Übergangsfrist aus, wenn die Staaten diese nicht erneut verlängern würden. Keine guten News für den DAX-Konzern, auch wenn der Umsatzanteil von Glyphosat in Deutschland relativ gering sein dürfte.Die geplante "verbindliche Beendigung der Anwendung" von glyphosathaltigen Mitteln stehe im "Aktionsprogramm Insektenschutz" von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), welches das Bundeskabinett am Mittwoch in Berlin beschlossen habe. Bereits ab 2020 solle demnach mit einer "systematischen Minderungsstrategie" die Anwendung "deutlich" eingeschränkt werden. Geplant sei u.a. ein Verbot für Haus- und Kleingärten, öffentliche Flächen wie Parks, sowie Einschränkungen für Bauern, darunter ein Verbot der Anwendung vor der Ernte. Das solle etwa drei Viertel der in Deutschland verwendeten Menge vermeiden.Mit Monsanto habe sich Bayer den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat einverleibt. Zu den wichtigsten Absätzmärkten würden aber die USA und Brasilien zählen.Trotz des zuletzt deutlich freundlicheren Chartbildes bleibt die Bayer-Aktie allenfalls eine Halteposition, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 04.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: