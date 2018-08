Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

76,07 EUR -5,84% (16.08.2018, 16:43)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

76,58 EUR -5,16% (16.08.2018, 16:59)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (16.08.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) von 98 auf 82 Euro.Experten hätten vor dem schlechten Ruf gewarnt, der mit der Monsanto-Übernahme auf den Leverkusener Konzern übergehen würde, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nun habe es ein Gerichtsurteil gegeben, das die mit dem Milliardenkauf verbundenen Risiken schlagartig aufzeige. Dabei handle es sich zwar um ein Einzelurteil. Die Brisanz liege jedoch darin, dass es mehr als 5.000 weitere Klagen gebe. Der Betrag, zu dessen Zahlung Monsanto verurteilt worden sei, dürfe jedoch keinesfalls auf die anderen Klagen hochgerechnet werden. Der US-Saatguthersteller habe Rechtsmittel eingelegt und der Sachverhalt sei auch unter Wissenschaftlern umstritten, so dass eine höhere Gerichtsinstanz zu einem völlig anderen Urteil kommen könne. Der Kurssturz der Bayer-Aktie auf den tiefsten Stand seit fünf Jahren, der eine Börsenkapitalisierung von über 10 Mrd. Euro vernichtet habe, scheine angesichts der Faktenlage übertrieben. Zweifellos habe das Urteil allerdings gezeigt, dass die Prozessrisiken für Bayer erheblich gestiegen seien.Aus diesem Grund reduziert Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, sein Kursziel von 98 auf 82 Euro, bestätigt aber auf dem jetzt deutlich ermäßigten Kursniveau seine Halteempfehlung für die Bayer-Aktie. (Analyse vom 16.08.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Bayer AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Bayer-Aktie: