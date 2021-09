Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Bayer-Aktie habe am Freitagnachmittag ins Plus gedreht, doch die Probleme würden nicht abreißen: Laut Medienberichten habe die Generalstaatsanwaltschaft eines US-Bundesstaats am Donnerstag Klage gegen Monsanto eingereicht. Grund dafür seien die bis heute andauernden Umweltschäden infolge der Produktion von Polychlorierte Biphenyle (PCB) durch den Saatgutkonzern.Einem Bericht der Nachrichtenagentur "Bloomberg" zufolge, habe die Generalstaatsanwältin von Delaware, Kathy Jennings, Klage gegen Monsanto sowie zwei Abspaltungen des Saatgutriesens wegen lang anhaltender Schädigung der natürlichen Ressourcen in Delaware eingereicht.Monsanto solle laut der Anklageschrift bereits seit 1937 von den schädlichen Langzeitfolgen von Polychlorierte Biphenyle gewusst und dieses Produkt dennoch bis Ende der 1970er weiter produziert haben. Dabei handle es sich um giftige und krebsauslösende organische Chlorverbindungen, welche in zahlreichen Anwendungsfällen wie als Isolieröl in Transformatoren oder als Zusatz zu Fugendichtungsmassen und Korrosionsschutzbeschichtungen zum Einsatz gekommen seien. Das Problem: Die Stoffe seien nicht nur giftig und krebsauslösend, sondern würden biologisch auch kaum abgebaut.Inzwischen sei ein Großteil der natürlichen Ressourcen in Delaware mit PCB kontaminiert, doch damit nicht genug: Der überwiegende Teil dieser PCB-Kontamination in Delaware sei das Ergebnis des Handelns eines einzigen Unternehmens, heiße es in der Klage: Monsanto."Der Aktionär" bleibt bei seiner Einschätzung: Aufgrund der noch immer schwelenden Glyphosat-Streitigkeiten und weiterer Gerichtsprozesse ist die Bayer-Aktie derzeit kein Kauf, so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 24.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link