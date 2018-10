Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Das Wertpapier sei in den letzten Wochen und Monaten drastisch unter Druck geraten. Gerade am Mittwochabend, als die US-Börsen massiv in die Knie gegangen seien, habe es jedoch wieder zulegen können - sogar mehr als 4%. Die Gründe hierfür seien zum einen ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg gewesen, dass das Geschäft mit Tiergesundheit auf dem Prüfstand stehe. Ein Verkauf könnte sechs bis sieben Mrd. Euro in die Kasse des Konzerns spülen. Es sei ein Teil einer umfassenden Überprüfung nach der vollzogenen Übernahme von Monsanto.Zum anderen sei wieder massiv Hoffnung aufgekeimt, dass das millionenschwere Schadenersatzurteil im ersten US-Prozess um angeblich verschleierte Krebsrisiken von Unkrautvernichtungsmitteln der Tochter Monsanto wieder gekippt werden könnte. Im August sei Monsanto zu einer Schadenersatzzahlung von insgesamt 289 Mio. USD an den an Lymphdrüsenkrebs erkrankten Kläger Dewayne "Lee" Johnson verurteilt worden. Die zuständige Richterin Suzanne Ramos Bolanos habe am Mittwoch vor einer entscheidenden Berufungsanhörung angekündigt, dass der Fall wohl in einem zweiten Prozess neu aufgerollt werde. Bayer habe gegen das damalige Urteil Berufung eingelegt und gefordert, dass der Fall wegen unzureichender Beweise neu verhandelt werde Noch handle es sich dabei jedoch um eine vorläufige Entscheidung.Auch wenn der Titel gegen den allgemeinen Markttrend am Mittwochabend deutlich habe zulegen können, sollte es jedoch nur ein kurzes Gastspiel in höhere Kursregionen gewesen sein. Denn die Probleme würden bleiben: Prozessrisiken im Zusammenhang mit Glyphosat sowie Probleme in der wichtigen Pharmasparte wie die Lieferengpässe bei Kassenschlagern wie Aspirin Complex. Insgesamt habe sich Bayer-Chef Werner Baumann seit Beginn seines Amtsantritts bislang nicht mit Ruhm bekleckert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: