Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

61,37 EUR +3,42% (02.05.2019, 12:05)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

61,46 EUR +3,14% (02.05.2019, 12:21)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (02.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Bayer-Aktie gehöre im heutigen Handel zu den Top-Gewinnern im DAX, denn in den USA gebe es positive Signale zum umstrittenen Totalherbizid Glyphosat. Die Risiken, die von den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten ausgehen würden, würden aber weiter hoch bleiben.Der Leverkusener Konzern müsse sich mittlerweile mit mehr als 13.400 Klagen im Zusammenhang mit potenziellen Krebsrisiken durch Glyphosat auseinandersetzen. Die US-Umweltbehörde EPA hingegen bleibe bei der Einschätzung, dass das Totalherbizid nicht krebserregend sei. Dass die EPA an der Einschätzung zu Glyphosat festhalte, sei klar positiv für Bayer zu werten. Dennoch hätten die Leverkusener die ersten beiden Glyphosat-Prozesse verlore und die finanziellen Risiken seien weiterhin unkalkulierbar.Hinzu komme der enorme Vertrauensverlust, der zwischen den Aktionären und dem Management durch den Aktienkursverfall (resultierendend aus der Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto und den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten) entstanden sei. Auf der Hauptversammlung sei Bayer-CEO Werner Baumann nicht entlastet worden, erhalte aber weiter Rückendeckung vom Aufsichtsrat.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: