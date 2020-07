Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (16.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Leverkusener könnten derzeit mit einem starken Newsflow aus der Pharma-Sparte punkten. Erst die positiven Spätphasen-Studiendaten zum Medikamentenkandidaten Finerenon, jetzt ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für Vericiguat von der US-Gesundheitsbehörde FDA. Doch die positive Nachrichtenlage werde weiter von einem anderen Thema überschattet.Laut der Pressemitteilung von Bayer werde Vericiguat in Kooperation mit MSD (ein Handelsname von Merck & Co) zur Therapie bei Patienten mit symptomatischer chronischer Herzinsuffizienz mit verminderter Auswurfleistung von weniger als 45 Prozent nach einem Verschlechterungsereignis entwickelt. Die FDA habe den Zulassungsantrag basierend auf den jüngsten Ergebnissen aus der VICTORIA-Studie zur Überprüfung angenommen und die vorrangige Prüfung gewährt.Laut Dr. Jörg Möller, Leiter Forschung und Entwicklung bei der Pharma-Sparte von Bayer, sei Herzinsuffizienz die häufigste Ursache für Krankenhausaufenthalte bei über 65-Jährigen und betreffe weltweit mehr als 60 Millionen Menschen. Vericiguat könnte im Falle einer Zulassung mehreren Millionen Menschen helfen.Die positiven Nachrichten rund um Vericiguat und Finerenon - letzterem traue Ulrich Huwald von Warburg Research sogar einen Blockbuster-Status zu - werde von den Geschehnissen rund um die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA überschattet. Einen Teil des von Bayer angepeilten Vergleichs hätten die Leverkusener zurückziehen müssen. Die Unsicherheit bleibe und laste weiter auf dem Aktienkurs. Die Aktie könne von der Vericiguat-News nicht profitieren und notiere, wie der Gesamtmarkt, weiter im Minus.Für den "Aktionär" ist der Wert derzeit eine Halteposition mit einem engen Stopp bei 60,00 Euro, so Michel Doepke. (Analyse vom 16.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link