Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

64,95 EUR -0,06% (27.09.2019, 12:51)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

64,92 EUR +0,48% (27.09.2019, 12:36)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (27.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Pharma-Sparte des Konzerns Bayer steuere stetiges Wachstum zum Konzernverbund bei. In Q2/2019 seien die Umsätze der Leverkusener in dieser Division um vier Prozent auf 4,42 Milliarden Euro gestiegen. DER AKTIONÄR zeige die größten Wachstumstreiber auf - und ab wann dem DAX-Konzern Gegenwind drohe.Der Top-Seller Xarelto gehöre zu den Wachstumstreibern im Produktportfolio der Pharma-Sparte von Bayer. Im Jahr 2018 habe der Blutverdünner satte 3,6 Milliarden Euro zum Umsatz beigesteuert.Hinter Xarelto würden auch die Eylea-Erlöse weiter wachsen. 2,2 Milliarden Euro habe der Konzern im vergangenen Geschäftsjahr mit dem Angiogenese-Inhibitor umgesetzt. Das Arzneimittel komme u.a. zur Behandlung der neovaskulären altersabhängigen Makuladegeneration (nAMD) zum Einsatz.Laut Bayer zeige der chinesische Markt eine starke Performance, der das schwächere US-Geschäft überkompensieren könne. Künftig sollten auch die Krebsmittel Vitrakvi und Darolutamide zum Wachstum beitragen.Anfang August habe die Bayer-Aktie von einem Medienbericht über einen bezahlbaren Vergleich zur Beilegung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten profitiert und eine kräftige Gegenbewegung gestartet. Mittlerweile bröckle der Aktienkurs wieder. Charttechnische Unterstützung biete die 200-Tage-Linie bei 62,33 Euro sowie die Supportzone bei 62,00 Euro.Michel Doepke von "Der Aktionär" hält an seiner kritischen Einschätzung fest. (Analyse vom 27.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link