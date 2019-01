Börsenplätze Bayer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

65,67 EUR +0,23% (09.01.2019, 16:38)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

65,60 EUR -0,74% (09.01.2019, 16:54)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (09.01.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von André Fischer, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":André Fischer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe sich in den letzten Wochen im Bereich der 60-Euro-Marke stabilisieren können. Die Chancen dafür, dass auf diesem Kursniveau eine kurzfristige Trendwende nach oben eingeleitet worden sei, stünden recht gut.Denn: Im Geschäftsjahr 2018 werde der Konzern aller Voraussicht nach auf ein bereinigtes EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) in Höhe von etwa 9,5 Milliarden Euro kommen. Für das laufende Jahr erwarte Bayer-Chef Werner Baumann gar einen kräftigen Zuwachs auf gut 12,2 Milliarden Euro.Damit nicht genug: Der Kurs der Bayer-Aktie sei ausgehend von den 2015-er Höchstständen (damals seien vorübergehend über 140 Euro für eine Bayer-Aktie bezahlt worden) derart stark abgestürzt, dass das Pflanzenschutz-Geschäft von Bayer jetzt nur noch mit etwa dem fünffachen EBITDA bewertet werde. Dieser Bereich aber wachse strukturell und könne EBITDA-Margen im Bereich von 30 Prozent (und mehr) im Jahr erwirtschaften.Das wahrscheinlichste kurzfristige Szenario für den DAX-Titel bleibe eine technische Gegenbewegung. Im Rahmen dieser Entwicklung könnte die Bayer-Aktie wieder bis auf ein Kursniveau im Bereich von 85 Euro vorstoßen.Kurzfristig orientierte Marktteilnehmer könnten auf eine derartige Bewegung setzen. Langfristig orientierte und auf Substanz ausgerichtete Defensivanleger hingegen bleiben bei der Bayer-Aktie weiter außen vor, so André Fischer von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.01.2019)