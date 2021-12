Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

46,88 EUR +0,90% (17.12.2021, 13:25)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

46,88 EUR +0,37% (17.12.2021, 13:11)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (17.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Das Nierenmedikament Finerenon von Bayer könne wahrscheinlich schon bald auch in der Europäischen Union verkauft werden. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) habe laut einer Mitteilung vom Freitag das Mittel mit dem Markennahmen Kerendia für die Zulassung empfohlen.Die finale Entscheidung der EU-Kommission stehe nun als nächstes an. Zwar müsse diese der Empfehlung der CHMP-Experten nicht folgen, doch tue sie es üblicherweise. Das Arzneimittel könnte dann zur Behandlung von Erwachsenen mit chronischer Nierenerkrankung und Typ-2-Diabetes eingesetzt werden. Es solle unter anderem das Risiko für Nierenversagen und Herzprobleme verringern. In den USA dürfe das Mittel bereits seit dem Sommer verkauft werden.Für Bayer sei ein Erfolg neuer Medikamente wichtig, da in den nächsten Jahren der Patentschutz für wichtige Umsatzbringer wie den Gerinnungshemmer Xarelto und das Augenmedikament Eylea nach und nach wegfallen werde. Analysten würden Finerenon durchaus Blockbuster-Potenzial zutrauen - also einen Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar -, sähen das Mittel aber auch in einem harten Wettbewerb.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: