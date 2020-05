Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

59,65 EUR -1,23% (20.05.2020, 15:42)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

59,45 EUR -0,08% (20.05.2020, 15:55)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (20.05.2020/ac/a/d)





Leverkusen (www.aktiencheck.de) - Shortseller Allianz Investment Management LLC baut Netto-Leerverkaufsposition in Bayer-Aktien auf:Die Leerverkäufer von Allianz Investment Management LLC gehen ein Engagement in den Aktien des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ein.Die Finanzprofis von Allianz Investment Management LLC mit Sitz in Minneapolis, USA, haben am 19.05.2020 eine Short-Position in Höhe von 0,13% der Bayer-Aktien eröffnet.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Bayer AG:0,13% Allianz Investment Management LLC (19.05.2020)Börsenplätze Bayer-Aktie: