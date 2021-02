Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (15.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Leverkusener Konzern habe neue Daten zum Krebsmittel Nubeqa (Darolutamid) vorgelegt. Die Erhebungen würden den signifikanten Nutzen des Medikaments bei Männern mit nicht-metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom, die ein hohes Risiko für Metastasenbildung haben (Hochrisiko-nmCRPC), untermauern, so Bayer. Dem Vernehmen nach seien die neuen Daten auf dem Genitourinary Cancers Symposium der American Society of Clinical Oncology (ASCO-GU-Kongress) 2021 präsentiert worden. Das Event habe vom 11. bis 13. Februar stattgefunden.Das Prostatakrebsmedikament sei bereits in wichtigen Ländern zur Behandlung erwachsener Männer mit nicht-metastasiertem, kastrationsresistentem Prostatakarzinom (nmCRPC), die ein hohes Risiko für die Entwicklung von Metastasen aufweisen, zugelassen. Analysten würden für Nubeqa einen Umsatz von 156,5 Mio. Euro für 2021, der Bayer zustehe, erwarten. Im Jahr 2023 sollten es bereits 544 Mio. Euro sein.Die Zusatzdaten würden das Potenzial der gemeinsamen mit Orion entwickelten Nubeqa unterfüttern. Bayer sei in den kommenden Jahren auf Hoffnungsträger dieser Art angewiesen, um die drohenden wegbrechenden Erlöse wegen auslaufender Patente bei den Top-Sellern Xarelto und Eylea zu kompensieren. Das übergeordnete Bild würden jedoch weiterhin die US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten bestimmen. Das Problem sei noch nicht vom Tisch. Daher sollten Anleger nach wie vor einen Bogen um die Bayer-Aktie machen, auch wenn sich zuletzt die charttechnische Situation verbessert habe, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2021)