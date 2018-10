Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

71,12 EUR -7,08% (23.10.2018, 10:22)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

71,21 EUR -7,38% (23.10.2018, 10:37)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (23.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Neuigkeiten im ersten Glyphosat-Prozess aus den USA: Die Strafe für die Bayer-Tochter Monsanto werde deutlich reduziert. Jedoch lehne die Richterin Suzanne Ramos Bolanos den Antrag auf einen neuen Prozess ab. Bayer selbst bezeichne die mildere Strafe als "Schritt in die richtige Richtung" - Anleger würden das aber anders sehen. Die Aktie rausche über 7% in den Keller.Laut dem revidierten Schadenersatzurteil solle Bayer nun 78 Mio. USD statt der bisherigen 289 Mio. USD im ersten Glyphosat-Prozess bezahlen. Aus finanzieller Sicht positiv für Bayer. Dass die Richterin jedoch den Fall mit dem Kläger Dewayne Johnson nicht erneut aufrollen möchte, überschatte die Revision. Damit drohe eine Klagewelle, aktuell würden die laufenden Klagen wegen potenzieller verschleierter Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat auf rund 8.700 beziffert. Bayer möchte beim California Court of Appeal Berufung einlegen und damit gegen das angepasste Urteil vorgehen."Der Aktionär" habe in den letzten Monaten immer wieder vor den Risiken im Zusammenhang mit der Monsanto-Übernahme gewarnt. Die Entscheidung aus den USA könnte den Weg für weitere Klagen dieser Art frei machen und die Bayer-Bilanz massiv belasten. Ohnehin kämpfe der Konzern mit Lieferengpässen bei wichtigen rezeptfreien Medikamenten wie Aspirin Complex. Unterschreite der Titel das Jahrestief bei 69,45 Euro, dürfte er weiter abrutschen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: