Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

66,90 EUR -2,01% (25.10.2018, 12:18)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

66,55 EUR -0,78% (25.10.2018, 12:32)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (25.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":André Fischer, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) weiterhin zu meiden.Die Talfahrt des Wertpapier scheine kein Ende nehmen zu wollen. Wie der Klägeranwalt Brent Wisner im Fall Dewayne Johnson gesagt habe, habe der Konzern unterschätzt, wie viel Gift in der Monsanto-Transaktion stecke. Zudem habe Wisner darauf hingewiesen, er habe aus verfahrenstechnischen Gründen erst einen kleinen Teil der relevanten Dokumente verwenden können, auf die er gestoßen sei. Und diese seien für Bayer noch nicht einmal die brisantesten (und die für Bayer gefährlichsten) gewesen.Das Bayer-Management habe letztlich wiederholt 800 Studien ins Spiel gebracht, die angeblich die Sicherheit von Glyphosat belegen würden. Nach Ansicht von Brent Wisner seien diese Erhebungen aber Augenwischerei, weil sie mit Krebs nichts zu tun hätten. Es gehe darin etwa darum, ob der Stoff eine Irritation der Augen oder der Haut auslösen könnte. Zum Thema Krebs gebe es gemäß der Aussage von Wisner gut 20 Studien - fast alle würden ein Risiko anzeigen.Es bestehe die Gefahr, dass der Präzedenzfall rund um Dewayne Johnson neue Begehrlichkeiten wecke, sodass sich die Zahl der Kläger in den nächsten Wochen und Monaten noch einmal deutlich erhöhe. Der Monsanto-Deal könnte sich für Bayer in der Endabrechnung somit als toxisches Milliardengrab herausstellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: