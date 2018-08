Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

83,02 EUR -0,95% (23.08.2018, 09:34)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (23.08.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bayer: Der Monsanto-Schock - AktienanalyseDie jüngsten Nachrichten aus den Vereinigten Staaten trafen den Bayer-Konzern (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) mit voller Wucht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die US-Tochter Monsanto sei im ersten Prozess wegen angeblich verschleierter Krebsrisiken ihres Unkrautvernichters Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat zu einem hohen Schadenersatz von 289 Mio. USD verurteilt worden. Als Reaktion sei der Bayer-Aktienkurs prozentual zweistellig eingebrochen. In den Tagen danach sei die Talfahrt weiter gegangen. Insgesamt seien bis dato 16 Mrd. Euro Börsenwert dahin. Zwar hätten die Experten der Bayer-Aktie nicht viel zugetraut. Dass es so schlimm kommen würde, hätten sie allerdings nicht gedacht.Doch nun gelte es, nach vorne zu blicken. Monsanto wolle Berufung einlegen. Der Konzern weise einen Zusammenhang zwischen Krebs und seinen Produkten zurück. Weil mehr als 800 wissenschaftliche Studien und Bewertungen den Befund unterstützt hätten, dass Glyphosat nicht krebserregend sei, stünden die Chancen nicht schlecht, dass Monsanto am Ende wesentlich besser wegkomme als beim erstinstanzlichen Urteil. Allerdings seien weitere Klagen anhängig. Angesichts der Untersicherheiten über die finanziellen Folgen dürfte das Sentiment gegenüber der Bayer-Aktie vorerst negativ bleiben. (Ausgabe 33/2018)Börsenplätze Bayer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:83,17 EUR -0,31% (23.08.2018, 09:19)