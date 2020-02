ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (07.02.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bayer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmagiganten Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) charttechnisch unter die Lupe.Der Schlüsselzone aus dem Abwärtstrend seit Oktober 2017 (ak2t. bei 73,19 EUR) sowie zwei unterschiedlichen Fibonacci-Retracements (76,56/76,65 EUR) hätten die Analysten seinerzeit signalgebenden Charakter beigemessen. Mittlerweile habe das Papier dieses Widerstandsbündel überspringen können. Damit erfahre die auf Basis der 200-Monats-Linie (akt. bei 64,49 EUR) vollzogene untere Umkehr, in Form einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation, eine erneute Untermauerung. Der langfristige Gezeitenwandel schlage sich auch in den quantitativen Indikatoren nieder. Während der MACD auf historisch niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal habe generieren können, seien inzwischen auch die Abwärtstrends im Verlauf des RSI Geschichte. Das 2016er-Tief bei 82,12 EUR definiere in dieser Gemengelage das nächste Etappenziel, ehe mit dem Tief vom März 2018 bei 87,40 EUR eine weitere horizontale Barriere in den Fokus rücke. Als engmaschige Absicherung sei indes das Hoch vom März 2019 bei 73,17 EUR prädestiniert, womit gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis gewährleistet sei, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 07.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:78,29 EUR +1,31% (06.02.2020, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:77,66 EUR -0,82% (07.02.2020, 08:44)