Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (22.01.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bayer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) charttechnisch unter die Lupe.Die große Abwärtskurslücke vom Monatsultimo September/Oktober 2020 habe die Bayer-Aktie inzwischen schließen können. Damit würden sich die Anzeichen dafür mehren, dass der Titel das Schlimmste überstanden habe und das Oktobertief bei 39,91 EUR ein wichtiges zyklisches Tief markiere. Vor allem diverse Indikatoren würden in diesem Zusammenhang Entspannungssignale senden. Neben dem Trendbruch im Verlauf des RSI möchten die Analysten die positiven Divergenzen seitens des Oszillators sowie des trendfolgenden MACD hervorheben. Aber auch die Umsatzentwicklung mache Mut, denn die Volumenspitze vom März sei im Oktober nicht mehr erreicht worden. Mit anderen Worten: Das o. g. Verlaufstief werde von geringeren Umsätzen begleitet, so dass auch hier eine positive Divergenz entstehe. Abseits der beschriebenen Hoffnungsschimmer sei für eine nachhaltige Trendwende nach Norden ein Spurt über den Kreuzwiderstand bei rund 60 EUR notwendig. Diverse alte Hoch- und Tiefpunkte würden hier mit dem Baissetrend seit Oktober 2017 (akt. bei 60,66 EUR) zusammenfallen. Der Sprung über diese Hürden käme dann einem echten "game changer" gleich, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 22.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:52,75 EUR -0,75% (22.01.2021, 08:20)Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:52,84 EUR -1,60% (21.01.2021, 17:36)